تراند الفن: مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-7-2021 والقنوات الناقلة.. إنجلترا ضد الدنمارك

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:08 صباحاً - يقدم “القاهرة 24” جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-7-2021، في ملاعب العالم المُختلفة، وأبرزها مُواجهة إنجلترا ضد الدنمارك في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

مواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية اليوم الأربعاء:

*إنجلترا ضد الدنمارك – الساعة التاسعة مساءً – beIN Sports HD 2 Max

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي صباح غد الخميس

*نيو إنجلاند ريفولوشن ضد تورونتو – الساعة الواحدة بعد منتصف الليل

*مونتريال ضد نيويورك سيتي – الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل

*شيكاغو فاير ضد أورلاندو سيتي – الساعة الثانية بعد منتصف الليل

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