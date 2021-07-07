تراند الفن: بشرى سارة.. هذا اللقاح فعال ضد متحور “دلتا” شديد العدوى!

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:08 صباحاً - صحيفة المرصد: أوضحت شركة جونسون آند جونسون الأميركية أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعّال ضد متحور “دلتا” شديد العدوى.

ويوفر إعلان “جونسون آند جونسون”، حاجز للولايات المتحدة ضد المحتور الجديد، جنبا إلى جنب مع لقاحات فايزر وموديرنا، وفق موقع “سيانس لايف” العلمي.

وأصبح المحتور حاليا يمثل نحو 90 بالمئة من الحالات التي يجري تشخصيها في بلد مثل بريطانيا، ونحو 20 بالمئة من الحالات في الولايات المتحدة.

وكانت دراسات سابقة قد خفضت نسبة فعاليات عدد من اللقاحات ضد هذا المحتور، ففي بريطانيا، جرى تخفيض فعالية لقاح فايزر إلى 88 بالمئة، بعد أن كان عند 95%، فيما انحدرت فعالية للقاح أكسفورد أسترازينيكا إلى 60 بالمئة، بعدما كانت تصل 92 بالمئة.

ونظرا لأن لقاح مودرينا قريب من تركيبة لقاح فايزز فقد يوفر حماية مماثلة في مواجهة “دلتا”، لكن الكثير لا يعرف عن أداء لقاح “جونسون آند جونسون”، الذي يعطى في جرعة واحدة.

واستندت بيانات شركة “جونسون آند جونسون” إلى تحليلين منفصلين، الأول كان عبارة عن بيانات من ثمانية مشاركين في المرحلة الثالثة من تجربة الشركة، فوجد أن اللقاح ينتج أجسامًا مضادة تشتبك مع الفيروس وتعطله بما في ذلك المحتور “دلتا”.

ولفتت “جونسون آند جونسون”، إلى أن لقاحها يحمي الشخص لمدة 8 أشهر على الأقل، ويولّد أجساما مضادة بوسعها مواجهة السلالات الجديدة، بما فيها االمتحور”دلتا”.