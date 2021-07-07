تراند الفن: «الشؤون الإسلامية» توجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن فضل عشر ذي الحجة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:08 صباحاً - أدمن ‏7 دقائق مضت تواصل 6 زيارة

وجّه وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الخطباء كافة بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 29 /11 / 1442هـ للحديث عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة والعمل الصالح فيها.

وتضمن توجيه الوزير حث الخطباء على تشجيع الناس على اغتنام هذه الأيام بالعمل الصالح؛ لما ورد في فضلها وفضل العمل فيها من أدلة في الكتاب والسنة.

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