تراند الفن: وزير التنمية المحلية: الدولة تسعى لبناء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية في مختلف المجالات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:08 صباحاً - تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الجولات الميدانية التي قام بها مُتدربو البرنامج الرئاسي “دفعة الشهيد أحمد المنسي” بمحافظتي القاهرة والجيزة، لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، للتعرف على طبيعة العمل الميداني والمشروعات الجاري تنفيذها، بجانب التعرف عن قُرب على آلية العمل والمُعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بالقاهرة والجيزة.

وقال شعراوي، إنه تم تنظيم زيارة لعدد 5 من شباب البرنامج الرئاسي بالقاهرة إلى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، حيث كان في استقبالهم مُساعد الوزير للبنية المعلوماتية والمُشرف على مركز سقارة، حيث تم تنظيم جولة في مباني سقارة وقاعات التدريب، كما استمعوا إلى شرح كامل ووافي لأحدث الأدوات التدريبية والبنية التكنولوجية المستخدمة في برامج التدريب.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم أيضًا استعراض استراتيجية مركز سقارة في التدريب، وبناء القُدرات للعاملين بالوزارة والمحافظات، بالإضافة إلى عرض لملامح خطة تدريب سقارة لعام 2021، وخطة العام القادم، والجاري اعتمادها.

وأوضح أن الزيارة تضمنت عرض تجربة مركز سقارة في إعداد الخطط السنوية للتدريب بالتعاون مع المحافظات وقيادات الوزارة والجهات الخارجية، لافتًا إلى أن شباب البرنامج الرئاسي استمعوا كذلك إلى مُقترح منصة التدريب عن بعد، والجاري تطويرها بسقارة، في إطار التعاون القائم بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب والوكالة الألمانية GIZ، بالإضافة إلى استعراض جميع جوانب التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز سقارة، لعقد دورات تدريبية متميزة لكوادر المحليات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية تقديم كل الدعم لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة خلال جولاتهم بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الأداء داخل الجهاز الإداري وتوفير الدعم والتدريب العلمي والعملي للشباب لصقل مواهبهم ومهاراتهم وتأهيلهم للقيادة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الدولة تسعى لبناء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية المُؤهلة والمُدربة على أحدث النظم العلمية في كافة المجالات، وكذا التأهيل والتدريب المستمر للشباب لبناء صف ثانٍ من القيادات.

وتابع: “تم تنظيم زيارة أخرى لعدد 5 من شباب البرنامج الرئاسي بمحافظة الجيزة لمركز سقارة للتدريب بحضور الدكتورة هند عبدالحليم نائبة المحافظ، حيث تم إطلاع المتدربين من الشباب على استراتيجية التدريب بالمركز، وخطط التدريب السنوية للعاملين بالوزارة والمحافظات والبرامج الجارية مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما شاركوا في ورشتي عمل خلال انعقادهما بالمركز، والتقوا بعدد من الخبراء والمدربين بمركز سقارة.

وأشاد المتدربين من شباب البرنامج الرئاسي بالقاهرة والجيزة في ختام جولاتهم الميدانية، بالمُستوى المتميز لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، مؤكدين أهمية الدور الذى يقوم به المركز لرفع كفاءة وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية، مشيدين بمستوى المتدربين المتخرجين من دورات قادة المستقبل وبعض البرامج التدريبية الأخرى التي يُنظمها مركز سقارة.

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