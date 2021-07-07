تراند الفن: لإنشاء “بوابة المصانع المصرية”.. بروتوكول تعاون بين اتحاد المستثمرين ومستثمري 6 أكتوبر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:09 صباحاً - وقع الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر والتى تعتد باكورة التعاون بين الإتحاد وجمعياته قُبيل إطلاق أكبر منصة لتسويق منتجات المصانع فى مصر.

حضر توقيع البوتوكول داخل مقر جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر كلا من الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للإتحاد ورئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس أسامة حفيلة النائب الأول لرئيس الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس اللجنة المشرفة على إنشاء “بوابة المصانع المصرية” والمهندس على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط واللواء حسام الشهاوى الرئيس التنفيذى للإتحاد والدكتور وائل الخولى نائب رئيس جمعية مستثمرى أكتوبروعددا من ممثلى جميعات المستثمرين.

قال الدكتور محمد خميس شعبان الامين العام لإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأن المنصة ستتيح كافة المعلومات حول المصانع التابعة لجمعيات المستثمرين والتى تشمل قرابة 60% من إجمالى المصانع المصرية وبالتالى سيكون هناك قاعدة بيانات لأى مشترى سواء محلى أو أجنبى لتنمية الصادرات وزيادة مبيعات المصانع وتنشيطها من خلال منصات التسويق الإلكترونى، والقضاء على حالة الركود الذى تشهده أغلب المصانع.

وقال خميس بأن هذا المشروع يأتى تزامنا مع حالة النمو الذى تشهده التجارة الإلكترنية عالميا خلال الأونة الأخيرة والمعطيات التى فرضتها تداعيات أزمة تفشى فيروس كورونا، حيث كان علينا مواكبة هذا التطور الهائل فى تنامى التسويق الأونلاين وإطلاق هذا المشروع الهام.

وأوضح الأمين العام للإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بأن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر تتراوح بين 10 إلى 15% حاليا متوقعا بأن تصل إلى 50% خلال أقل من 10 سنوات.

من جانبه قال المهندس أسامة حفيلة النائب الأول لرئيس الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس اللجنة المشرفة على إنشاء “بوابة المصانع المصرية” بأن هذه البوابة تعتبر منصة إلكترونية شاملة تستهدف تعميق الصناعة الوطنية وإحداث تكامل بين المصانع فيما يخص المواد الخام وقطع غيار الماكينات والإستفادة من خبرات المصانع لدعم المنتج الوطنى وتعميقه بالإضافة إلى خدمات تسويق منتجات المصانع المصرية ومساعدتها بحلول تسويقية متقدمة.

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