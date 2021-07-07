نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم الأسبوعية مع تخفيضاتها القوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازالت تستمر أسواق العثيم السعودية في تقديم عروضها الأسبوعية بتخفيضات كبيرة ومتنوعة على جميع السلع والمنتجات والأجهزة المقدمة بها وتمتلك أسواق العثيم الكثير من الفروع التابعة لها والموجودة في كل مكان داخل المملكة لتقديم أحسن المنتجات وأفضل الخدمات وتحقيق الشهرة الكبيرة مع ضمان جودة المنتج المقدم بها إذا تعد أسواق العثيم أحد الأسواق التجارية المعروفة داخل وخارج المملكة كما تمتاز بتخفيضاتها القوية وعروضها المميزة ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على آخر عروض العثيم الأسبوعية.

عروض وتخفيضات العثيم الأسبوعية

تقدم أسواق العثيم آخر عروضها الأسبوعية بدءاً من اليوم وتستمر حتي يوم الثالث عشر من شهر يوليو 2021 مع توفير وخصومات كبيرة وتمتلك أسواق العثيم أكثر من مائة وثمانون فرعاً لها داخل المملكة العربية السعودية لبيع المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية المختلفة وجاءت خصومات وتوفير يصل حتي 43% على بعض المنتجات ومنها دجاج ساديا بدون أحشاء 10 في 800 جرام بسعر 94.95 ريال سعودي بدلاً من 136 ريال وشكولاته جالكسي جواهر 650 جرام بسعر 38.95 ريال سعودي بدلاً من 68.95 ريال وصابون أومو أزرق 5 كجم بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 38.50 ريال.

أسواق العثيم تقدم عروض متنوعة مع توفير أكثر

توفر الأسواق بداخلها العديد من المنتجات التي قد يحتاج إليها العملاء من كافة المستلزمات فتوفر لهم السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدات المتنوعة والحلويات وأدوات العناية الشخصية وأقوي المنظفات كما تقدم عروض برد صيفك بمناسبة فصل الصيف وتوفر عروض لأدوات المطبخ وعروض لمختلف الأجهزة المنزلية وكافة الأغراض.

عروض حفائظ الأطفال الموجودة بأسواق العثيم