تراند الفن: تجديد حبس سائق “توك توك” قتل زوجته بإشعال النيران في جسدها بالإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 12:09 مساءً - قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس سائق توك توك 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته بإشعال النار في جسدها، بعد أن سكب عليها مادة البنزين.

وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الحادث، وسؤال شهود العيان حول الواقعة، واستدعاء شقيق المجني عليها الذي شاهد الحادث لسماع أقواله.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ من المستشفى الجامعي، بوصول المجني عليها “رانيا. م”، مصابة بنسبة حروق كبيرة وخطرة.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان الرمل، إلى المستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين قيام زوج بإشعال النيران في جسد زوجته، بعد أن سكب عليها مادة البنزين، لكنه حاول إنقاذها ونقلها إلى المستشفى وتوفيت متأثرة بالحروق.

وكشفت التحريات أن المتهم له سابقة جنائية، حيث التقى بزوجته قبل 7 سنوات وتم الزواج وبعد مرور شهرين تم إلقاء القبض عليه وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات، وعقب خروجه من السجن عاود مرة ممارسة نشاطه الإجرامي فتم إلقاء القبض عليه مرة أخرى وحكم عليه بالسجن.

وتابعت التحريات قيام المجني عليها بشراء توك توك للزوج عقب خروجه من السجن، إلا أن الأخير أحضر مادة البنزين وسكبها عليها في الشارع أمام ابنتها وشقيقها.

وظلت المجني عليها في المستشفى الجامعي حتى مرور 4 أيام، إلى أن لقيت مصرعها متأثرة بجراحها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.