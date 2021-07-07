فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 12:09 مساءً - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية،

تفاصيل جديدة بشأن تطورات الوضع الصحي للفنانة دلال عبدالعزيز، مؤكدا أن حالتها

دخلت ضمن نسبة من الحالات النادرة التي تعاني من ”بوست كوفيد سندروم“، وهي مرحلة

ما بعد التعافي من فيروس كورونا ”كوفيد-19″، وظهور النتيجة سلبية، حيث تعرف تلك

الحالة بأنها ”متلازمة كوفيد طويل الأمد“.

وأوضح تاج الدين، في تصريحات متلفزة، أن هناك 43 عرضا يصاب بها مريض كورونا

بعد التعافي، مردفا أن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز، من بين هؤلاء، كونها تعاني من

”تليف“ في الرئتين، وكذلك الإعلامي وائل الإبراشي.

وأشار إلى أن نسبة معاناة مرضى كورونا من تليف الرئتين بعد الإصابة

بالفيروس، قليلة وتصل إلى ما بين 10% و 15%، معقبا أنه من بين الأعراض وجود ألم في

بعض مناطق الجسم، وعدم استطاعة بذل مجهود، وصعوبة جزئية في التنفس واحتقان أو حدوث

تليفات في الرئة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مستشار السيسي يفجر صدمة: إصابة دلال عبدالعزيز ووائل الإبراشي بمرض نادر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.