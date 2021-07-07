تراند الفن: تجديد حبس موظف وسيدة تخصصا في تزوير الشهادات الجامعية بالإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 12:09 مساءً - قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس موظف وسيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتزوير المُحررات الرسمية المنسوب صُدورها للعديد من الجهات الحكومية، وخاصة الشهادات الدراسية المنسوبة لعدد من الجامعات المصرية، مُقابل مبالغ مالية يتحصلا عليها منهم.

وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها لقسم التزوير لفحصها.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمرو، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضُباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدة وموظف، “لهما معلومات جنائية مسجلة”، بممارسة نشاطهما الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدروها للعديد من الجهات الحكومية، خاصةً الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية.

بالتحري والفحص، تبين أن المتهمان قاما بترويج هذه الشهادات على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة عقب إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مُقابل مبالغ مالية يتحصلا عليها منهم.

وتبين من التحريات أن المتهمين اتخذا من صالة ألعاب رياضية خاصة بالمتهم الثاني، كائنة أسفل مسكنه مكانًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين بمعرف ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وألقي القبض عليهما بدائرة قسم شرطة باب شرقي.

وبتفتيش المتهم الثاني عُثر بحوزته على جهاز حاسب آلي محمول “لاب توب”، وبفحصه تبين أنه مُحمل عليه “نماذج بصمة خاتم شعار الجمهورية المُقلّد ونماذج شهادات دراسية وبيانات نجاح وشهادات خبرة منسوبة لعدة جامعات مصرية وجميعها خالية البيانات ومُعدة للتزوير، ونماذج طوابع دمغة منسوبة لعدد من الجهات الحكومية.

وبمُواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وأضاف المتهم الثاني باستخدام جهاز الحاسب الآلي المضبوط في تزوير المحررات الرسمية وطباعتها بطابعة ألوان حديثة، وبإرشاده، تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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