تراند الفن: في ذكرى رحيل المنسي.. هاشتاج “شهداء البرث حكايات لا تنسى” يتصدر تويتر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 12:09 مساءً - بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة الذكرى الرابعة لرحيل الشهيد أحمد منسي، أحد أبطال واقعة البرث الشهيرة، بجنوب رفح بشمال سيناء، تصدر هاشتاج “شهداء البرث حكايات لا تُنسى”، موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تزامنًا مع الذكرى الرابعة للمعركة.

“لا تكن محايدًا في حب الوطن يا صديقي.. كن متطرفًا حتى الموت”.. هكذا تفاعلت دينا محمد مع هاشتاج “شهداء البرث حكاية لا تُنسى” مُساندة وتشجيعًا للحفاظ على أرض الوطن.

وقالت هند محمد: “أبطال بتعشق أرضها وتضحي عادي بعمرها.. طبتم أحياءً وشهداء”.

وغرد آخر: “‏أبطال ملحمة وطنية في حب تراب الوطن.. شهداء رجال أبطال فخر مصر كتيبه القائد أحمد المنسي، ورجالة الكتيبة ضحو بروحهم عشان أنا وأنت.. احنا 100 مليون عسكري.. اللي هيفكر أن تراب مصر سهل الوصول إليه، أحب أقول ليهم كلنا هنعيش رجالة ونموت رجالة”.

ونشر مغرد: “مسمهمش طواغيت اسمهم شهداء.. قالها منسي رحمة الله عليه هو و رجالة زهرة شبابك يا مصر” .

وقال آخر: “اللي مجبتهوش المدفعجية يجيبه الطيران واللي ما جبتهوش الطيران.. خالد مغربي يجيبه جمله شهيرة قالها للشهيد خالد مغربي رحمه الله عليه عريس في الجنة”.

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