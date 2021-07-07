تراند الفن: بالفيديو.. استشاري يكشف فوائد مذهلة لمنقوع الخس الأمريكي ويوضح طريقة تحضيره!

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏38 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: كشف استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان، طريقة استخدام منقوع الخس لمعالجة الأرق وتحسين النوم. وقال العثمان عبر برنامج اليوم بقناة “الإخبارية”، إنه:” لا يوجد دراسة أكيدة تثبت فعالية منقوع الخس في علاج الأرق، ولكني دائماً ما أنصح به؛ لأنه شيء طبيعي وخالٍ من الكيماويات والسموم حتى لو تناولها الفرد بكمية كبيرة لا يوجد بها أضرار”. وحول طريقة تحضيره أوضح “العثمان”: يتم إحضار الخس الأمريكي وتقطيعه لقطع صغيرة ثم يوضع عليه ماء مغلي ويترك لمدة 5 دقائق، مع إمكانية إضافة النعناع أو البابونج والبقدونس وعصير التفاح الطازج معه، مشيرا إلى أن تلك الإضافات لا تؤثر على فعالية المشروب.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/naKT0fNy6GCophkK.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.