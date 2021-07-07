فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 01:09 مساءً - كشف الفنان أحمد فلوكس عدد زيجاته منذ انفصاله عن زوجته الأولى وأم أولاده

قبل أن يعود إليها مجدداً فقال إنه تزوج 15 مرة بعد طلاقه من زوجته وقبل عودته

اليها اي لفترة امتدت حوالي 12 عاماً.

أما عن سبب زواجه المتكرر فأرجع الموضوع إلى الوحدة التي عاشها طوال سنوات،

واعتبر أن وجود المرأة في المنزل مهم للغاية لأنه يعتمد عليها في العديد من الأمور.

وتابع معترفاً أنه تسرع بقراراته بما يخص هذه الزيجات وهذا ما جعل الناس

يطلقون عليه لقب “زير نساء”: “شرف لي أن يُطلق عليّ زير نساء، فهو

أفضل من أن يُطلق عليّ زير رجال”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أحمد فلوكس يصدم الجميع بعدد زيجاته.. لن تصدق كم مرة تزوج! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.