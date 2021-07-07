فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 01:09 مساءً - أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية أنه” يمكن للمرأة التي لا ترغب

بتحميل صورتها في البطاقة الذكية التي يزود بها الحاج فعل ذلك”.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أنه يمكن لهذه المرأة الالتزام بحمل الهوية

الشخصية، وإبرازها في نقاط الفرز والتفتيش عند الطلب.

وجاء ذلك في محض إجابة الوزارة عن سؤال: “هل إلزامي وضع الصورة

الشخصية لإصدار البطاقة الذكية للمرأة؟” حيث ردت الوزارة ممثلة في مركز

التواصل وخدمات المستفيدين قائلة: “‏‎البطاقة

الذكية التي يزود بها الحجاج هي بطاقة تعريفية خدمية للحجاج، تيسر تحركاتهم، وما

يقدم لهم من خدمات، ويفضل أن تحمل صورة الحاج”.

وأضافت: “أما المرأة التي لا ترغب بتحميل صورتها فيمكن لها ذلك،

والالتزام بحمل الهوية الشخصية وإبرازها في نقاط الفرز والتفتيش عند الطلب”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: «الحج والعمرة» ترد على إشكالية وضع صورة المرأة على البطاقة الذكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.