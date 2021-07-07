تراند الفن: صحيفة تركية تكشف مفاجأة بشأن عدم مشاركة مصطفى محمد في أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 02:09 مساءً - فجرت صحيفة تركية، مفاجأة بشأن غياب مصطفى محمد مهاجم فريق جالطة سراي التركي، عن المشاركة رفقة منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وحسب ما ذكرته صحيفة “aksam” التركية، فإن مصطفى محمد هو من رفض تمثيل منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو، وليس نادي جالطة سراي التركي.

وأكدت الصحيفة أن قرار رفض مصطفى محمد، جاء نتيجة خوفه على مركزه الأساسي في تشكيل الفريق التركي من راداميل فالكاو، ورغبته في البقاء من أجل الحفاظ على تواجده مع جالطة سراي منذ البداية.

ويرتبط فريق جالطة سراي بخوض مُنافسات التصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، بالتزامن مع مُباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو التي تنطلق الشهر الجاري، الأمر الذي جعل مصطفى محمد يغيب عن التواجد رفقة المنتخب.

ويتواجد منتخب مصر الأولمبي رفقة المجموعة الثالثة في دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية، التي تضم كلا من إسبانيا والأرجنتين وإستراليا، التي يستهل مشواره في الثاني والعشرين من يوليو الجاري بمواجهة الماتادور الإسباني.

فيما يرتبط مصطفى محمد بخوض مواجهة أيندهوفن رفقة جالطة سراي في المحلق المؤهل لدوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها في الحادي والعشرين من يوليو الجاري، والإياب في الثامن والعشرين من ذات الشهر.

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