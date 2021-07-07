تراند الفن: دراسة عالمية: شاي العروسة المشروب الأشهر في مصر.. قصة بدأت من الصفر حتى القمة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 02:09 مساءً - أفادت دراسة عالمية، بأن الشاي هو المشروب الأكثر انتشارًا في مصر، وبالتحديد شاي العروسة، بينما كانت “كوكا كولا” المفضلة حول العالم.

وأشارت الدراسة إلى أن مشروبات المراعي، هي الأكثر اختيارًا في المملكة العربية السعودية، بينما احتلت كوكولا أيضًا الصدارة في كل من الإمارات والمغرب.

من طهطا إلى العالمية، وصل شاي العروسة، حتى أصبح الشيء المفضل لدى الجميع، واتفق على حبه الملوك والصنايعية، والطلاب وجميع الطوائف، ففي أي سفرة مصرية يتواجد الشاي.

بداية ظهور شاي العروسة كان لشركة متوسطة الحجم بمدينة طهطا، تحت إدارة أسرة بسيطة، هي أولاد العشري، حيث كان الأب يعمل في صناعة المعسل وسجائر البلمونت، ثم قرر الأبناء تغيير تجارتهم إلى استيراد وتعبئة الشاي الكيني، وأطلقوا عليه اسم ” شاي العروسة”.

تأسست شركة ” العروسة” منذ أكثر من 50 عامًا، ولكنها ظهرت بصورتها الحالية منذ حوالي عام 1989، ومنذ ذلك الحين استطاعت أن تسيطر على شريحة عريضة من المصريين.

كانت ” كليوباترا” أصل الماركة، وكان أولاد بدوي هم المستورد الوحيد لها، وبعد انقسام الشركة، تحول جزء إلى ” كليوباترا” بينما أطلق على الآخر اسم ” العروسة”.

واجهت الشركة مشكلة كبرى في وقت ما، حينما رفعت شركة المارلبورو دعوى قضائية ضدها، وطالبتها بتغيير تصميم أغلفة عبوات الشاي، نظرًا لتشابهها مع علب سجائر المارلبورو في التصميم، ولكن المدعي خسر القضية، بسبب اختلاف المنتج.

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