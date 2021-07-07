تراند الفن: القبض على 3 طلاب متهمين بالتنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في المقطم

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 02:09 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وتطبيق “تيك توك” متضمنا تنمر شخصين وتعديهما على شخص من ذوي الاحتياجات، بالضرب والسخرية منه.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد المجنى عليه، وتبين أنه من ذوى الاحتياجات الخاصة – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وأن ذلك المقطع تم تصويره بالمنطقة محل سكنه بتكثيف الجهود أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم “3 طلاب” اثنان منهم ارتكبا الواقعة، وآخر التقط صورا لهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية، وبسؤال والد المجنى عليه أيد ما سبق واتهمهم بالتعدي والتنمر على نجله فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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