تراند الفن: الحكم على طبيب بيطري مصري تحرش بفنانة شهيرة وصورها من الخلف أثناء سيرها في الشارع!

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: عاقبت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، طبيب بيطري بتغريمه مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتحرش بالفنانة زينب غريب وتصويرها من الخلف بهاتفه المحمول.

وكانت النيابة قد أحالت المتهم للمحاكمة، بتهمة التحرش بالفنانة زينب غريب نجمة مسلسل 100 وش، أثناء سيرها في منطقة وسط البلد.

وبتكثيف الجهود الأمنية تم القبض عليه وإحالته أمام تحقيقات النيابة العامة وللمحاكمة بعدما عثر على 3 صور لها على هاتفه.

يذكر أن الفنانة المصرية الشابة، زينب غريب، قد علقت على تعرضها للتحرش الجنسي، على يد طبيب بيطري، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. وكشفت عن مهنة المتحرش بها قائلة: “الأغرب أنه دكتور بيطري، وعلى ما يبدو إفتكرني جاموسة ماشية قدامه”.

وكشفت غريب عن تلقيها عرضا من والدة المتحرش قائلة: “دي كمان عرضت عليا تعويض مادي.. بس حسيت إني بالكيلو ومين هدفع أكتر”، أعلنت اتخاذ الإجراء القانوني بحقه.