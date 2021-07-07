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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن 58 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو شاب أردني يسبح حتى وصل إلى يخت ملك الأردن الملك عبدالله الثاني في العقبة.
وظهر في الفيديو، الشاب الأردني يصل إلى يخت ملك الأردن ويتحدث معه عن طلب له وأمنية والدته التي يريد تحقيقها، قائلا:”مشان الله بدي وظيفة وأفرح أمي وأتجوز”.
ورصد الفيديو، ملك الأردن يستمع لحديث الشاب الأردني وهو مبتسم، في إشارة منه لتلبية طلبه، الأمر الذي دفع الأخير لتقبيل يد الملك عبدالله.
وحظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفوه بتواضع ملك الأردن واستماعه لمطلب أحد الشباب الذي يريد أن يلتحق بوظيفة كي يتزوج.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاب أردني للملك عبد الله الثاني:”مشان الله بدي وظيفة وأفرح أمي وأتجوز”.. شاهد رد الأخير! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.