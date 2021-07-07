تراند الفن: شاب أردني للملك عبد الله الثاني:”مشان الله بدي وظيفة وأفرح أمي وأتجوز”.. شاهد رد الأخير!

صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو شاب أردني يسبح حتى وصل إلى يخت ملك الأردن الملك عبدالله الثاني في العقبة.

وظهر في الفيديو، الشاب الأردني يصل إلى يخت ملك الأردن ويتحدث معه عن طلب له وأمنية والدته التي يريد تحقيقها، قائلا:”مشان الله بدي وظيفة وأفرح أمي وأتجوز”.

ورصد الفيديو، ملك الأردن يستمع لحديث الشاب الأردني وهو مبتسم، في إشارة منه لتلبية طلبه، الأمر الذي دفع الأخير لتقبيل يد الملك عبدالله.

وحظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفوه بتواضع ملك الأردن واستماعه لمطلب أحد الشباب الذي يريد أن يلتحق بوظيفة كي يتزوج.



