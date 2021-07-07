تراند الفن: «حساب المواطن» يعلن موعد إيداع الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏17 دقيقة مضت تواصل 12 زيارة

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه تبقى 4 أيام على إيداع دفعة شهر يوليو 2021، أي في اليوم العاشر من الشهر الجاري.

وكان البرنامج قد أعلن الأسبوع الماضي، صدور نتائج الأهلية للمستفيدين من الدعم، للدورة الـ44، داعياً إلى التحقق من أهليتهم لتلقي الدعم، عبر الدخول إلىالبوابة الإلكترونية

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