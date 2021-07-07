تراند الفن: حبس عنتيل المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر صور وفيديوهات جنسية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 مساءً - قررت جهات التحقيق حبس عنتيل المنيا، و4 آخرين لاتهامهم بنشر صور وفيديوهات جنسية، مع عدة سيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال مصدر قانوني، إن قوات الأمن ألقت القبض على “أ.و” 43 بالمنيا، عقب القبض على 4 أشخاص استولوا على فيديوهات وصور مخلة له، وابتزوه مقابل الحصول على أموال.

وأوضح المصدر أنه بعد القبض على المتهمين، تبين وجود فيديوهات جنسية، مع عدد من السيدات على الهاتف محل الضبط، وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

وتابع المصدر أن الفيديوهات لشخص يدعي” أ.و” يعمل طبيب بمحافظة المنيا واستأجر شقة سكنية بعيد عن شقة الزوجية واستدرج زبائنه مقابل الأموال.

وكشف المصدر أن المتهم من جنوب الصعيد، وله أكثر من 15 فيديو إباحيًا، يصور السيدات مع إخفاء وجوههن، خلال العلاقة الحميمية، ولقبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ”عنتيل الصعيد الجديد”.

وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الإلكترونية، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، متضمنًا عدة صور لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة، صحبة عدد من السيدات “مخفية وجوههن”، وانتشرت تلك الصور بنطاق محدود بأوساط الأهالي بمحل سكنه.

بالفحص تبين تعدد علاقات الشخص المشار إليه، بالعديد من السيدات، واعتياده على تصوير مقاطع فيديو، حال ممارسته للأعمال المنافية للآداب، واستيلاء 4 أشخاص على تلك الفيديوهات، ومساومة المذكور للحصول منه على مبالغ مالية، نظير عدم افتضاح أمره.

ورفض المذكور الامتثال لهم، فأنشأوا في أعقاب ذلك الحساب المشار إليه، ونشر بعض من مقاطع الفيديو المشار إليها، في محاولة للضغط عليه للاستجابة لمطالبهم، وأمكن ضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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