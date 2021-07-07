تراند الفن: تأجيل استئناف حبس رئيس طهطا إلى جلسة 28 يوليو الجاري

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 مساءً - قضت محكمة جنح دائرة مركز طما الجزئية شمال محافظة سوهاج، بتأجيل نظر الاستئناف المقدم من “فريدة. س” رئيس مركز ومدينة طهطا شمال المحافظة، إلى جلسة 28 يوليو الجاري، في الحكم الصادر ضدها، في القضية رقم 8964 بالحبس عامين، والإيقاف عن العمل لمدة 3 سنوات وغرامة 15 ألف جنيه، وتعويض مدني قدره 10 ملايين جنيه، في واقعة إزالة مسكن مواطن دون وجه حق بالمخالفة للقانون.

وجاء قرار المحكمة بتأجيل القضية، بناءً على طلب محامي الخصم، للاطلاع على مذكرات المتهمة.

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المذكورة باتخاذ قرار بهدم فيلا ومخبز، ملك مواطن يدعى “بخيت. ا” 55 عامًا، يقيم ناحية جزيرة طما شمالي سوهاج، دون وجه حق، أثناء شغلها منصب نائب رئيس مركز ومدينة طما، منذ عامين، وعلى إثر ذلك رفع المواطن المذكور دعوى ببطلان الهدم، والحصول على التراخيص القانونية.

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