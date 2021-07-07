تراند الفن: شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:12 مساءً - أدمن ‏44 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد: أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية منخفضاً 12.66 نقطة، عند مستوى 10958.55 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال. وقد كانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً”العمران، بترو رابغ ،ام آي اس،المجموعة السعودية، الواحة”، فيما جاءت الأسهم الأكثر انخفاضاً كالتالي”الخريف، إتحاد الخليج الأهلية، الأهلي ريت1، بحر العرب، المستشفى السعودي الألماني”.

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