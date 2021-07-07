فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:12 مساءً - آثار الشيخ محمد قطامش الذي يصف نفسه بـ«المعالج الروحاني»، جدلا كبيرا على

مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كتب علي صفحته علي «فيسبوك» بأن الحالة المرضية

للاعب مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي المصاب، سببها السحر لرفضه التوقيع لأحد

الأندية، زاعما أن لديه القدرة علي معالجته، وهو ما أثار ردود فعل ساخرة.

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” رجاء

النشر لتصل إلي من يهمه الأمر

كل من يعرفني يعلم أني غير مهتم بلعبة كرة القدم خاصة المحلية ، وإن كنت

أحب ممارسة الرياضة بشكل عام

إلا أن إصابة اللاعب

مؤمن زكريا – لاعب الأهلي المصري ومرض مؤمن زكريا

بمرض التصلب الجانبي الضموري عام 2020

جعلني أبحث في تاريخ اللاعب

وعلاقته مع زملائه والفرق التي لعب بها

ومن خلال مجال تخصصي منذ زمن بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة وجدت إصابات

بمثل هذا المرض كان بعضها فسيولوجي لا كلام فيه إلا للطبيب المختص وبعضها نتج عن

شر بشري وحسبنا الله ونعم الوكيل

لأن الحالة كان عليها خادم سحر ونطقت باسم الساحر ومن سعي إليه ولم سعي

إليه ، وكان الشفاء من الله

ومن آخر الحالات التي تبدت جعلني أسأل عن حالة اللاعب مؤمن زكريا والذي لا

أعرفه شخصيا وأسأل الله له الشفاء العاجل ليس للعودة للملاعب وفقط ولكن لإدخال

السرور علي أهله ومحبيه

علمت يقينا والله حسيبي علي ما أقول

أن اللاعب مؤمن زكريا أعد له سحر تسبب بهذا المرض

من قبل شخصية رياضية مشهورة

والسحر معقود علي ملابس له وطعام أكله

وأعرف من أخذ الملابس وأطعمه السحر وهو الوسيط بين الساحرة والشخصية

المشهورة

وأعرف الساحرة ومكانها

بل وأعرف المبلغ الذي حصل عليه الوسيط علي ثلاث دفعات

ومازال يبتز الشخصية المشهورة بأموال أخرى

علاج اللاعب بالرقية الشرعية فقط

وهذه وصيتي له أن يتعرض لرقية شرعية من راق محترف

مادام سلك طريق الطب فلن يضيره أن يرقي شرعيا

ولله الأمر من قبل ومن بعد

وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وتسببت مزاعم قطامش في حالة جدل كبيرة من الجدل حوق حقيقة إصابة نجم الأهلي

مؤمن زكريا، وعلاقة إصابته بالسحر.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شيخ روحاني: مؤمن زكريا مصاب بالسحر بعد رفض توقيعه لأحد الأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.