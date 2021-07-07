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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:12 مساءً - أدمن 52 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة
صحيفة المرصد: أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن سماحها لـ74 جنسية حول العالم الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً.
جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من خلال العمل على تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية، تم إضافة 28 جنسية جديدة إلى 46 جنسية تشملها منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً ليصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونيا 74 جنسية حول العالم.
ووفقا لـ “العربية”، أوضحت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة أن هذا التحديث سيسهم في تشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر.
واتاحت الوزارة ميزة الدفع الإلكتروني المؤمن لسداد قيمة التأشيرة السياحية وهي 25 دولارا أميركيا للسفرة الواحدة أو 60 دولارا للمتعددة السفرات، حيث إنه يتم إصدار التأشيرة فى مدة أقصاها ٧ أيام.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر تسمح لـ 74 جنسية الحصول على تأشيرة سياحة إلكترونيا.. وتكشف عن قيمتها! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.