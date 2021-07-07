تراند الفن: مصر تسمح لـ 74 جنسية الحصول على تأشيرة سياحة إلكترونيا.. وتكشف عن قيمتها!

صحيفة المرصد: أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن سماحها لـ74 جنسية حول العالم الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من خلال العمل على تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية، تم إضافة 28 جنسية جديدة إلى 46 جنسية تشملها منظومة الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً ليصبح إجمالي عدد الجنسيات التي يمكن لها الحصول على التأشيرة إلكترونيا 74 جنسية حول العالم.

ووفقا لـ “العربية”، أوضحت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة أن هذا التحديث سيسهم في تشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر.

واتاحت الوزارة ميزة الدفع الإلكتروني المؤمن لسداد قيمة التأشيرة السياحية وهي 25 دولارا أميركيا للسفرة الواحدة أو 60 دولارا للمتعددة السفرات، حيث إنه يتم إصدار التأشيرة فى مدة أقصاها ٧ أيام.