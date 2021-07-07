تراند الفن: “الصحة العالمية”: إصابات كورونا ارتفعت بنسبة 3% وانخفاض الوفيات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:12 مساءً - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بنسبة 3٪، مُقارنة بالأسبوع السابق، بينما انخفض مُعدل الوفيات بنسبة 7%، ووصل إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر من العام الماضي.

وأضافت أن هناك زيادة طفيفة حدثت في عدد الحالات الجديدة خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تم تسجيل أكثر من 2.6 مليون حالة الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحة العالمية، أن أقل من 54 ألف شخص لقوا مصرعهم خلال أسبوع، وهو ما يقل بنسبة 7% عن الأسبوع السابق، كما يُمثل أدنى رقم منذ أكتوبر 2020.

وأكدت أنه تم تسجيل أكثر من 2.68 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى نحو 54000 حالة وفاة في العالم خلال الأسبوع الماضي.

وتابعت: “تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مدار الأسبوع في البرازيل التي سجلت 364709، تليها الهند بـ 312،250، كولومبيا التي أبلغت عن 204،556، ثم إندونيسيا بـ 168،780، والمملكة المتحدة بـ 161،805”.

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