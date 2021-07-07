تراند الفن: مدير معرض الكتاب يوضح حقيقة إلغاء تذاكر الدخول (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:12 مساءً - نفى إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، ما تم تداوله عبر مواقع السوشيال ميديا، من إلغاء تذاكر الدخول إلى المعرض.

وأوضح “بيومي”، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أنه لم يتم إلغاء تذاكر الدخول، ولكن تم تخصيص منافذ للحجز “الأون لاين” من خلال شبابيك بها أجهزة مُتصلة بالشبكة للحجز الإلكتروني، مضيفا: “اللي مش عارف يحجز سوف يتم الحجز له من خلال شبابيك الحجز وإعطاءه الكود الذي سيدخل به”.

وأكد مدير معرض الكتاب، أتن الإقبال على المعرض ليس ضعيفا، وبعض الناشرين حققوا نسب مبيعات كبيرة، موضحًا أن هناك إقبالًا من دور النشر على حجز حفلات التوقيع، بعد سماح إدارة معرض الكتاب بإقامتها بضوابط محددة، مُشددًا على أن هناك التزامًا بالطاقة الاستيعابية وهي 140 ألف زائر.

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