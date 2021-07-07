نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ليوم الخميس الصيفية بالمملكة تزلزل المنافسة بأسعار تبرد حر هذا الصيف.. اليكم تحديث الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ليوم الخميس الصيفية بالمملكة، نقدم لكم اليوم صفقات العثيم لأنها من أكبر الصفقات التي يتوقعها جميع العملاء في المملكة العربية السعودية حيث أنها تحتوي على أكبر أنواع التنزيلات على جميع المنتجات والمواد الغذائية، لأنها تقدم جميع أنواع الفاكهة والخضروات الطازجة والمعلبات وكافة أنواع اللحوم والأسماك الطازجة وذلك كل اثنين من كل أسبوع للاستفادة من الخصومات الكبيرة التي يمكن أن تصل إلى 50٪ طازجة، لأن عروض العثيم الطازجة تستمر ليوم واحد فقط، لذلك أسرع للحصول على هذه المنتجات قبل نفاد الكمية المحددة في جميع محلات وأسواق العثيم.

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أطلقت شركة هايبر ماركت العثيم مهرجانها الموسمي للتخفيضات “مقاضيك الشهرية”، ومن ناحية أخرى يا بلاش” وجائت هذه الحملة متزامنة مع فترة العروض والتنزيلات الصيفية في جميع فروعها البالغة 257 فرع في جميع أنحاء المملكة، مع الالتزام لكافة الإجراءات الاحترازية التي توصي بها الجهات الرسمية.

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من جانب السيد عبدالعزيز عبدالله العثيم فقد أكد وهو الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة أسواق العثيم أن هذا المهرجان جاء لتلبية احتياجات العملاء، كما أنه تضمن تنزيلات غير مسبوقة وعروض حقيقية على مجموعة متنوعة من الأساسيات والأصناف المختلفة والمواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والعجائن واللحوم والخضار والفاكهة الطازجة والأجهزة المنزلية والإلكترونيات واللوازم التي تكون الأسرة بحاجة إليها، بالإضافة إلى المنتجات ذات العلامات التجارية عالية الجودة من هايبر ماركت العثيم، والتي تتميز بارتفاع طلب العملاء عليها وتوفير كبير وأسعار تنافسية ، في جميع فروع الهايبر المتناثرة في جميع أنحاء المملكة.

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