نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض العثيم للأجهزة المنزلية والإلكترونيات اليوم “من الآخر” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبدأ عروض العثيم الأسبوعية اعتباراً من اليوم الأربعاء 27 ذو القعدة 1442 هجرية الموافق 7 يوليو 2021 ميلادية وعروض هذا الأسبوع على الجوالات والأجهزة المنزلية يقدمها العثيم بأقل الأسعار التى تناسب الجميع، وعروض هذا الأسبوع متنوعة منها مستلزمات المطبخ وعروض وأسعار الجوالات، وتنتهى عروض العثيم يوم الثلاثاء 13 يوليو. عروض العثيم للأجهزة المنزلية قدره ضغط السيف كهربائي 8 لتر بسعر 299 ريال بدلاً من 382 ريال بتوفير 22%.

طقم مطبخ هوم اواي 8 قطع بسعر 99 ريال بدلاً من 171.95 ريال بتوفير 42%.

ميكروويف جى فى سى برو بسعر 169 ريال بدلاً من 239 ريال بتوفير 30%.

خلاط كينورد مع مطحنة بسعر 219 ريال بدلاً من 263 ريال بتوفير 17%.

قدرة ضغط السيف 9 لتر بسعر 99 ريال بدلاً من 163 ريال بتوفير 40%.

مكواة كولين بخار بسعر 59 ريال بدلاً من 89 ريال بتوفير 34%.

طقم قدور رويال فورد أف أر 12 قطعة بسعر 110 ريال.

طقم قدور هوم أواى 12 قطعة بسعر 159 ريال.

ترموس فالك 1 لتر بسعر 49 ريال.

طقم قدور بامكو مستر كوك 15 قطعة بسعر 235 ريال للطقم.

طقم قدور رويال فورد 8 قطع بسعر 110 ريال للطقم.

طقم مقلاه رويال فورد 22 سم، 28 سم عبارة عن قطعتين بسعر 39.95 ريال.

كرسي رحلات بسعر 35.95 ريال.

مساحة أرضيات ماجيك موب بسعر 45 ريال.

بطارية أنرجايزر ماكس 6 قطع بسعر 24.95 ريال للطقم. عروض العثيم على حقائب السفر شنطة سفر بارا جون ترولي منوع مقاسات 20 بوصة بسعر 85 ريال، وشنطة سفر 24 بوصة بسعر 105 ريال، وشنطة سفر 28 بوصة بسعر 125 ريال.

شنطة سفر تراك سوفت مقاسات متنوعة بسعر 89 ريال للشنطة 20 بوصة، وبسعر 109 ريال للشطنة سعة 24 بوصة، وبسعر 139 ريال للشطنة سعة 28 بوصة.

شنطة سفر ترافيل ميت متنوعة المقاسات بأسعار 29.95 ريال، و39.95 ريال، و59.95 ريال للمقاسات 20، 24، 28 بوصة على التوالي.

شنطة سفر ماي ترافيل بأسعار 74.95 ريال، و99.95 ريال، و142 ريال للمقاسات 20، 24، 28 بوصة على التوالي. عروض العثيم للأجهزة الكهربية براد مياه هومر حار وبارد بسعر 359 ريال.

مورحة دويتس ستاند بسعر 119 ريال.

خبازة السيف كهربائية بسعر 189 ريال.

مكنسة كليك أون كهربائية بسعر 149 ريال.

مكيف صحراوي دوتس بسعر 299 ريال.

طقم قدور سوبر فيسا بسعر 54.95 ريال.

مقلاة بطاطس بانيكس بسعر 269 ريال.

قدر ضغط سوبر فيسا بسعر 69 ريال. عروض العثيم للإلكترونيات جوال فيفو واى 12 أس 32 ميجا بسعر 485 جنيه للجوال.

شاشة أور أل أى دي 32 بوصة بسعر 599 ريال.

شاشة أور أل أى دي سمارت 50 بوصة بسعر 1449 ريال.

جوال سامسونج أى 2 بسعر 410 ريال.

جوال نوكيا 110 بسعر 129 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أحدث عروض العثيم للأجهزة المنزلية والإلكترونيات اليوم “من الآخر” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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