تراند الفن: تعرف على موعد إعلان اللجنة الأولمبية “زي” بعثة مصر في أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:12 مساءً - يكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، والتي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري، خلال المؤتمر الصحفي الذي يُعقد يوم الثلاثاء المقبل في قاعة آدم، بفندق السلام كونكورد بمصر الجديدة.
ويشهد المؤتمر الصحفي الذي يُعقد يوم الثلاثاء، الإعلان عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر والذي تم التعاقد عليه من فترة وتم تجهيزه بالكامل قبل السفر إلى دورة الألعاب الأولمبية بمدة كافية.
ويعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال المؤتمر الصحفي، تفاصيل رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على موعد إعلان اللجنة الأولمبية “زي” بعثة مصر في أولمبياد طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.