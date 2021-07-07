تراند الفن: أمنيًا وصحيًا.. ننشر الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة بالشرقية (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:12 مساءً - عقدّ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 – 2021م، والمقُرر انطلاقها يوم السبت المقبل، وتستمر حتى يوم الخميس 5 أغسطس المقبل.

حضر الاجتماع اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، وسعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ورمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، والدكتور جمال سلامة، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة الشرقية، والمهندس عبدالشافي مسافر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، والمهندس محمد محمد سعيد، رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، والدكتور عصام فرحات، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية.

وأعلنّ محافظ الشرقية، تنفيذ التعليمات الصادرة لمديري الإدارات التعليمية بشأن الاستعداد الجيد لاستقبال الامتحانات، وذلك بتجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات؛ للتغلب على حرارة الجو واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، فضلًا عن توفير مصدر بديل للكهرباء تفاديًا لانقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية.

من جانبه، قال اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات والتأمينات اللازمة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، حيث تم وضع الخطط التأمينية اللازمة لتأمين اللجان من الداخل والخارج؛ لمنع أية محاولات تفسد العملية الامتحانية، مؤكدًا تكثيف الإجراءات الأمنية خارج اللجان الامتحانية بالقري واللجان التي تشهد كثافة طلابية عالية.

في السياق ذاته، أوضح رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم التنسيق مع مديريتي الأمن والشؤون الصحية وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ لاستقبال الامتحانات والتأكد من جاهزية اللجان الامتحانية، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يؤدي 45 ألف طالب وطالبة الامتحانات أمام 162 لجنة موزعة على مستوى 19 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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