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تراند الفن: لبنانية حسناء تكشف تفاصيل عملها داخل محطة وقود وردة فعل الزبائن عند رؤيتها

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:12 مساءً - صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، فتاة لبنانية تعمل في محطة وقود، عند طريق عبرا شرق مدينة صيدا الجنوبية.

ووثق مقطع الفيديو المتداول فتاة شقراء في كامل أناقتها، تدعى أماني منيمنة (22 عاما)، وهي من سكان مدينة صيدا، تمسك بأنبوب البنزين وتزود السيارات بالوقود.

وقالت أماني منيمنة: “عدت إلى المكان الذي عملت فيه قبل سنوات، منذ عشرة أيام تلقيت اتصالا من صاحب المحطة أعلمني فيه بمدى حاجته للمساعدة، علما بأننا قبل عدة سنوات كنا مجموعة من الشابات نعمل سويا في محطة في صيدا”.

وتابعت في تصريحاتها لسكاي نيوز عربية: “في وقت كنت أبحث فيه عن عمل، وفي هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، قبلت على الرغم من كل التحديات التي أعرف بأنها ستواجهني، خصوصا أنه زمن المشاكل عند محطات الوقود”.

وزادت أماني: “في العمل تحد وأنا أردت مساعدة عائلتي في هذه الظروف، أعمل 7 ساعات يوميا ثم أعود إلى حياتي العادية، اكتشفت أن المواطن الذي ينتظر لساعات أحيانا يصل إلى المحطة منهك الأعصاب، وأحيانا يبدأ بالصراخ، لكن سرعان ما يشاهد فتاة تملأ له خزان الوقود فيهدأ ويبتسم”.

 

 

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لبنانية حسناء تكشف تفاصيل عملها داخل محطة وقود وردة فعل الزبائن عند رؤيتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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