تراند الفن: “محلية النواب” تطالب بوضع جدول زمني لاعتماد الأحوزة العمرانية في المحافظات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:12 مساءً - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الصمودي، بشأن تأخر إصدار الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والعزب والنجوع بمحافظة كفر الشيخ وخاصة مراكز دسوق وفوه ومطوبس، مما أدى إلى عدم تمكن المواطنين من استخراج التراخيص اللازمة للبناء، وانتشار البناء العشوائي، وذلك بحضور اللواء جمال نور الدين – محافظ كفر الشيخ.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية، الحكومة بوضع جدول زمني لإصدار واعتماد الأحوزة العمرانية فى كل المحافظات، لإنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء، وتمكن المواطنين من استصدار التراخيص، والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.

وقال المهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، إن هناك 70 عزبة في مطوبس بكفر الشيخ جاري التنسيق مع المحافظة بشأنها.

وأضاف أن هناك خطاب موجه من وزير الإسكان للمحافظين بعمل حصر لكل العزب، متابعا: “نجرى عملية فلترة تتم كل فترة، وكل العزب والكيانات التى أرسلت من وزارة التنمية المحلية سيتم الانتهاء من أحوزتها العمرانية بحد أقصي خلال ثلاثة أشهر، أما التي لم يستدل عليها سيتم عمل جدول زمني لها”.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه لابد من وضع إلزام بجدول زمني ووضع قيد للانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية، متابعا: “المحافظات ترسل حصر العزب لديها، ويتم وضعها فى جدول وتكون مقيدة بجداول زمنية للتنفيذ”.

وجدد رئيس اللجنة، التأكيد على ضرورة الإسراع فى بحث آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالتصالح في مخالفات البناء في القرى، طالما كان مرتبطًا بمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى.

وقال: “إذا كان تطبيق وتنفيذ قرار رئيس الحكومة يحتاج إلى إصدار تشريعي، لابد أن نسرع فى ذلك وننجزه، قرار أصبح أمر واقع من رئيس الحكومة، كلنا نسعى لتنفيذ القرار، وإذا كان يستدعي تعديلًا تشريعيًا، على الحكومة أن تقدمه والمجلس يناقشه ونطلعه بكرة الصبح، فهذا القانون استثنائي لتقنين مخالفة وتقنين أوضاع، ومهم الاتساق في القرارات عندما تصدر”.

وتابع: “قرار رئيس الحكومة صدر منذ 3 أسابيع، وحتى الآن وزارتا التنمية المحلية والإسكان، لم ترسلا للمحافظات آليات التنفيذ، وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، والقيادات التنفيذية فى الوزارتين، عليهم عقد اجتماعات عاجلة، لدراسة آليات التنفيذ وبحث كل ما يتطلبه الأمر لتفعيل القرار، وعايز أعرف الأسبوع المقبل، من القيادات التنفيذية الحاضرة معنا، ماذا سيتم”.

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