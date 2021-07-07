تراند الفن: “مكافحة الإدمان”: إطلاق دوري رياضي بين الشباب تحت شعار “أنت أقوى من المخدرات”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:12 مساءً - قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم تنفيذ “قرية بلا إدمان” في العديد من القرى بـ10 محافظات حتى الآن هي “المنيا وأسيوط وسوهاج والبحيرة، والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والجيزة وقنا وأسوان”، لافتًا إلى أن إجمالي عدد القرى التي تم تنفيذ البرامج التوعية بها بلغت 73 قرية حتى الآن، وتم تنفيذ أنشطة متنوعة بمشاركة المتطوعين لدى الصندوق من أبناء هذه القرى بعد تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في البرامج التوعوية تحت إشراف الصندوق، كما سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب هذه القرى.

وأضاف عثمان، في تصريحات صحفية، أنه سيتم إطلاق دوري رياضي بين الشباب تحت شعار “أنت أقوى من المخدرات”، وأيضًا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطي المخدرات بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

وتابع مساعد وزيرة التضامن، أنه جاري التوسع في تنفيذ المبادرة، حيث تتضمن أيضًا اتخاذ تدابير فعالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطي المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي، لافتًا الى أن هذه المبادرة تتضمن القرى بالمحافظات المختلفة.

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعي جميع طلاب مدارس هذه القرى بخطورة القضية خلال فترة الدراسة، وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات، بجانب توعية العاملين بالمؤسسات الحكومية بأضرار الإدمان في هذه القرى، ضمن مبادرة “مصلحتك”، كذلك السائقين والحرفيين بأنشطة وبرامج تتماشى مع الفئات المختلفة من أجل الوقاية من المخدرات.

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