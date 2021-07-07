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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:12 مساءً - أدمن 9 دقائق مضت المرصد 6 زيارة
صحيفة المرصد : نشرت قناة “الحرة” الأمريكية، مقطع فيديو لبقرة قزمة، في بنغلادش تدعى “راني”، ويبلغ ارتفاعها 51 سم وزنها 26 كيلو غرامًا فقط، ويزعم أصحابها المثيرة للانتباه أنها الأصغر في العالم.
وأصبحت “راني”، البقرة القزمة البالغة من العمر 23 شهرًا نجمة إعلامية؛ حيث سلطت عشرات الصحف ومحطات التلفزيون الأضواء على البقرة الصغيرة المتواجدة في مزرعة بالقرب من العاصمة دكا.
وأثارت صور راني على منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجنون السياحي بعد أن انتشرت الأخبار أن “راني” أقصر بـ10 سنتيمترات من مانيكيام أصغر بقرة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “بقرة قزمة” تتحوّل إلى نجمة إعلامية وقبلة سياحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.