تراند الفن: خروج مصر من قائمة الدولة المحدد لها قيود طبية بأولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:12 مساءً - كشف الدكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة الطبية لمصر المشاركة في أولمبياد طوكيو، عن تلقي اللجنة الأولمبية المصرية خطابًا من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، تعلن خروج مصر من قائمة الدول التي وُضع عليها تحذيرات وقيود طبية خلال دورة الألعاب الأولمبية.

وقال كمال، إن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، حددت بعض الدول التي سيكون عليها بعض القيود الطبية بسبب فيروس كورونا، وتم تقسيمها لفئتين، والتي تضم عددًا كبيرًا من الدول منها إنجلترا والإمارات.

وأضاف: “صدر اليوم قرارًا بخروج مصر من قائمة الدول التي تم وضع قيود عليها، وتقرر إلغاء الحجر المقرر لمدة ثلاثة أيام في اليابان بعد وصول أفراد البعثة، والاكتفاء بعمل مسحات فيروس كورونا التي تتم قبل السفر في مصر”.

وأشار رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، إلى القيام بعدة مُخاطبات واستفسارات للجنة المنظمة، ومن خلال هذه المخاطبات وخطة العمل التي تم تنفيذها، تلقينا اليوم اتصالات بخروج مصر من هذه القائمة.

وأكد أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية يُوفر كافة الإمكانيات الطبية لتأمين البعثة المصرية في طوكيو، ولدينا خطة عمل نعمل على تطبيقها بكل دقة، وهناك اجتماعات مع الاتحادات الرياضية من أجل التدريب على التعامل مع التطبيقات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية.

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