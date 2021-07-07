نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم خصومات تصل إلى 70% من هايبر بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم لكم هايبر بنده عروض بنده اليوم المميزة والتي تحتوي على خصومات تصل إلى 70% على منتجات متعددة، ويقدم هايبر بنده لكل عملاءه خصومات مميزة أسبوعية، وتحتوي عروض بنده الأسبوعية على عروض على عروض على منتجات الألبان والمخبوزات والعديد من المنتجات الأخرى المميزة التي سنعرضها لكم في هذا المقال.

عروض بنده

تحتوي عروض بنده اليوم على زبادي ندى طازج كامل الدسم وزن 2 كيلو بسعر 10 ريال بدلا من 14.50 ريال، ويوجد زبادي طازج كامل الدسم الصافي وزن 2 كيلو بسعر 10 ريال بدلا من 14.50 ريال، جبنه موزاريلا مبشور بينار وزن 500 جرام بسعر 15 ريال بدلا من 28.95 ريال، كريمة الطبخ أو الخفق برايد سعة 1 لتر بسعر 15 ريال بدلا من 20.95 ريال، ويوجد لبنه حلواني وزن 700 جرام بسعر 15 ريال بدلا من 28.95 ريال، ويوجد جبنه شرائح برجر أو ساندويتش بريزيدن بسعر 10 ريال بدلا من 17.75 ريال، ويوجد جبنه كريمة بالقشدة أو بالشيدار بريزيدن وزن 500 جرام بسعر 10 ريال للقطعة.

عروض بنده اليوم

وتتضمن عروض بنده اليوم جبنه شرائح برايد وزن 400 جرام بسعر 10 ريال، ويوجد جبنه مثلثات البقرة الضاحكة عدد 4 قطع بسعر 10 ريال بدلا من 17 ريال، ويوجد ميني رولز أمريكانا بسعر 10 ريال بدلا من 17.85 ريال، ويوجد رقائق سبرينج رول سويتز وزن 275 جرام بسعر 10 ريال بدلا من 15.90 ريال، ويوجد جبنه كريم أبو الولد بسعر 15 ريال بدلا من 18.95 ريال، ويوجد كريم الطبخ أو الخفق نادك 1 لتر بسعر 15 ريال بدلا من 26.95 ريال، ويوجد لبنه كاملة الدسم نادك 400 جرام، ويوجد جبنه كريم أو شيدر قابلة للدهن نادك عدد 2 قطعة بسعر 15 ريال.

هايبر بنده

ويقدم لكم هايبر بنده ضمن عروض بنده اليوم لبنة فاخرة كاملة الدسم المراعي يوزن 400 جرام بسعر 10 ريال بدلا من 12.50، ويوجد كريمة الخفق أو الطبخ المراعي 500 مللي بسعر 10 ريال بدلا من 16.50 ريال، ويوجد شرائح الجبن المراعي بوزن 400 جرام بسعر 10 ريال للقطعة، ويوجد جبنه شيدر علب المراعي 113 جرام للقطعه عدد أربع قطع بسعر 15 ريال بدلا من 22 ريال، ويوجد جبنه بالقشطة مربعات المراعي 5 قطع وزن 108 جرام بسعر 15 ريال بدلا من 24.75 ريال، ويوجد زبده طبيعية غير مملحة المراعي وزن 200 جرام بسعر 21 ريال.

وبهذا نكون قد عرفنا عروض بنده اليوم المميزة.