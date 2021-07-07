تراند الفن: محافظ قنا يناقش تحديات تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” بـ5 مراكز

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:09 مساءً - تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، معدلات تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” بمراكز أبوتشت، وفرشوط، ودشنا، والوقف، وقوص، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة التحديات التي قد تتعارض مع تنفيذ مشروعات مبادرة “حياة كريمة” بالمحافظة.

واستمع محافظ قنا خلال الاجتماع للتحديات والحلول المقترحة الخاصة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومدى احتياجها إلى رفع كفاءة أو صيانة كاملة، وكذلك المشكلات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز قوص على وجه الخصوص.

كما تناول الاجتماع مناقشة مشكلات مراكز الشباب والرياضة والملاعب والمساحات المخصصة لها ومدى ملائمتها للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى موقف المراكز الطبية والوحدات الصحية، والمجمعات الزراعية بمقر كل وحدة قروية.

وقال “الداودي” إن جميع الأعمال المزمع تنفيذها بقرى “حياة كريمة” تجري وفقًا لمعدلاتها الطبيعية وأن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة مسئولة عن المشروع، موجهًا بضرورة أن يتم العمل بشكل تكاملي بين الجهات المختلفة لتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الشركات المنفذة، مؤكدًا على أهمية مشروعات مبادرة “حياة كريمة” وأثرها على تحسين جودة الحياة، وأهمية الالتزام بالخطة والمواصفات القياسية المحددة لتلك المشروعات، ومدى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذها والانتهاء منها في المواعيد المحددة مع تذليل كافة التحديات بالتعاون بين جميع الجهات التنفيذية والشعبة الهندسية للقوات المسلحة المكلفة بالتنفيذ.

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