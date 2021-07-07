تراند الفن: “الغرف السياحية”: المنظومة الإلكترونية تواكب التطور الرقمي للدولة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:09 مساءً - قال أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية: “إن ندوات التعريف بآليات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الاتحاد ووزارة المالية ومصلحة الضرائب”.

وكان وزير المالية قد قرر تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وجميع أجهزتها وهيئاتها مع ممثلي الاتحاد والغرف السياحية، لدعم القطاع السياحي والعمل على تذليل العقبات التي يواجهها.

وقال الوصيف: “إن تلك اللجنة أسهمت في حل الكثير من مشاكل القطاع”.

ولفت إلى أن الفاتورة الإلكترونية أحد أهم آليات الدخول إلى عصر الرقمنة والتطور التكنولوجي الذي تتبناه الدولة حاليًّا وكان لابد أن يعقد الاتحاد ندوة تعريفية للقطاع السياحي بالمنظومة الجديدة حتى يتم تطبيقها دون أية مشاكل.

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