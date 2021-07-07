تراند الفن: نائب محافظ سوهاج يتفقد الديرين “الأبيض الأحمر” ومعبد أتريبس

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:09 مساءً - أجرى الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، جولة تفقد خلالها عددا من المواقع الأثرية بنطاق مركز سوهاج، وذلك في إطار سلسلة جولاته الميدانية لتفقد المواقع الأثرية بنطاق المحافظة، بهدف التعريف بتلك الأماكن وتنشيط السياحة الوافدة إليها، يرافقه الدكتور عبد الناصر ياسين عميد كلية الآثار جامعة سوهاج، وغريب جابر مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بسوهاج، وأسامة المصري مدير عام إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وبدأ نائب المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد “الدير الأحمر” بنجع الدير، والذي يعد من أهم الآثار القبطية في مصر، وهو مصمم على الطراز البازيليكي، ويرجع تاريخه إلى سنة 500 ميلادية، وتنسب الكنيسة إلى القديسين بشاي وبيجول.

كما تفقد ” القاضي ” الدير الأبيض والذي يقع بمنطقة إدريبة نسبة إلى مدينة إدريبة الفرعونية غرب مدينة سوهاج، وشيد أيضا على الطراز البازيليكى، ويعود تاريخ بنائه إلى النصف الأول من القرن الخامس الميلادي، كما تم زيارة ” كهف الأنبا شنودة ” مؤسس الدير الأبيض.

واختتم نائب المحافظ جولته بزيارة معبد “أتريبس” بنجع الشيخ حمد على بعد نحو 7 كيلومترات غربي مدينة سوهاج، وهي مدينة أثرية متكاملة كانت تعرف باسم “حوت ـ ريبت” نسبة إلى المعبودة “ريبت”، المعبودة المحلية سيدة أتريبس، والتي تظهر في شكل أنثى الأسد، وكانت المدينة القديمة تابعة للإقليم التاسع من أقاليم مصر القديمة.

وأشار ” القاضي ” إلى أن المواقع الأثرية الدينية سواء الإسلامية أو القبطية مفتوحة للزيارة أمام المواطنين بالمجان طوال أيام الأسبوع، داعيا أهالي سوهاج لزيارة المواقع الأثرية المتنوعة والتعرف على القيمة التاريخية والحضارية لمحافظة سوهاج.

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