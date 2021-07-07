تراند الفن: عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي: واشنطن بدأت في إجراءات لإنهاء أزمة سد النهضة (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:09 مساءً - قال الدكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إنه من المتوقع أن تشهد جلسة مجلس الأمن المرتقبة غدًا الخميس حول أزمة سد النهضة الإثيوبي بعض الاعتراضات أو المناشدات من قبل الدول المشاركة، موضحًا أن ممثل إثيوبيا سيكون موجودًا خلال الجلسة، في ظل أن إثيوبيا قالت إنها لن تحضر على المستوى الوزاري كمصر والسودان.

واستطرد، في تصريحات لـ”القاهرة 23″ أن مجلس الأمن يمكنه أن يقدم الكثير من الدعم لإنهاء أزمة سد النهضة الإثيوبي، من خلال دعم التحركات السياسية بين الدول الثلاثة، بهدف إنهاء الأزمة.

وفيما يتعلق بالدور الأمريكي في إنهاء أزمة سد النهضة، أوضح عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن الولايات المتحدة بدأت في إجراءات لإنهاء الأزمة من خلال الضغط على الجانب الإثيوبي في صراع الحكومة الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيجراي، مشيرًا إلى أن السياسة الأمريكية تعتمد على الملفات للضغط على الدول.

وأشار إلى أن جلسة مجلس الأمن المرتقبة غدًا الخميس حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، ستشهد نقاشًا ساخنًا بين الدول المشاركة، خاصة في ظل تقديم مشروع قرار من قبل تونس لطلب استمرار المفاوضات بين الدول الثلاثة، على ألا تقوم أي دولة بتحرك مخالف، وأن تتوقف إثيوبيا عن الملء الثاني.

وأضاف عفيفي، أن مجلس الأمن الدولي لن يصوت على قرار بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا، غدًا، إلا إنه سيتم مناقشة مشروع القرار المقدم.

ويعقد مجلس الأمن الدولي غدًا الخميس جلسة طارئة حول سد النهضة الإثيوبي، ومن المقرر أن يُلقي سامح شكري، وزير الخارجية، كلمة مصر أمام المجلس.

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