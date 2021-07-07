تراند الفن: هذه الفيديوهات الاباحية تطيح بـ موكا حجازي فتاة التيك توك

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏56 دقيقة مضت حوادث وقضايا 86 زيارة

بالملابس الداخلية خرجت موكا حجازي إلي النور من خلال تطبيق التيك توك، لتفرض نفسها على مستخدمي منصات التواصل الإجتماعي، إلا أنها لم تكن الأولى التي تتخذ مثل هذا الطريق للحصول على الأموال وحصد الشهرة سريعا وقد لا تكون الأخيرة، حيث سبقتها سما المصري بـ الهوت شورت، وحنين حسام ومودة الأدهم، ومن قبلهن منار سامي وريناد عماد.

وبات تطبيق التيك توك مصدرا للترويج للفتيات العاريات، ونشر مقاطع فيديو بالملابس الداخلية، معلنا عن فتيات بلا هدف بل وبلا هوية ينطلقون بالحديث في طرقات خاوية من المضمون، مستخدمين اللحم العاري والملابس الفاتنة والرقص من أجل الشهرة.

قائمة فتيات التيك توك الأشهر والتى ضمت حنين حسام ومودة الأدهم، شيري هانم وابنتها زمردة، منة عبدالعزيز وغيرهن، وصولا إلى موكا حجازي التي خرجت بمقاطع فيديو ترتدي الملابس الداخلية من أجل الوصول إلى الشهرة وحصد الأموال.