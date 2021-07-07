تراند الفن: 4 نصائح لتوفير استهلاك الطاقة في المركبات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:13 مساءً - نصحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، باتباع بعض الاجراءات التي توفر استهلاك الطاقة في المركبات.

وتشمل تلك النصائح ما يلي:

• استخدام الزيت الموصى به من الشركة المصنعة

• اختيار الكفر على المستوى الأخضر

• ضبط ضغط الإطار “الكفر” حيث إن ضبط الضغط يزيد من عمر الإطار ويحسن مستوى السلامة

• وزن الأذرعة بشكل دوري كل 15 – 20 كم

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