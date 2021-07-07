تراند الفن: بعد حنين حسام ومودة الأدهم.. فتاة “تيك توك” جديدة تثير الجدل في مصر بنشر فيديوهات مخلة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:13 مساءً - صحيفة المرصد: قدم المحامي المصري أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام ضد فتاة تيك توك موكا حجازي، لنشرها فيديوهات مباشرة تظهر فيها شبه عارية.

وقال فرحات، فى بلاغه: “انتشر فى الآونة الأخيرة فتاة تدعى (موكا حجازي) على نفس خطى الفتيات التى سبقتها مثل حنين حسام ومودة الأدهم وريناد عماد وهدير الهادي ومنار سامي وسما المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تيك توك) و(يوتيوب)، بل هى أشد منهن؛ لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها”، بحسب صحيفة “الشروق” المصرية.

وأشار: “وتلك الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط، مخالفة بذلك القوانين أيضا، حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة، متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد، وتعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور، حيث تقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها، هذا ونعى سيادتكم بأن القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء، حماية الشعور العام بالحياء، وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التى تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة”.

وأوضح أنه المشكو فى حقها تعمدت نشر تلك المقاطع لتثير الغرائز وتحرض على الفسق والفجور، بالإضافة إلى عدد من الفيديوهات التى تحوى عددا من الإيحاءات الجنسية؛ ما يؤدى إلى وضع صورة مسيئة للمرأة المصرية وللمجتمع ككل.

وتابع أنه يلتمس من عدلكم بعد الاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة طى البلاغ، سرعة ضبط وإحضار المشكو فى حقها والتحقيق معها فى الواقعة وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة عن الواقعة.