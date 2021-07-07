تراند الفن: 12 صورة توضح تفاصيل مشروع تطوير ستاد النادي المصري

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:13 مساءً - أدمن ‏24 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة

حصل “القاهرة 24” على 12 صورة لمشروع ستاد النادي المصري الجديد، والذي سيتم إنشاؤه على أحدث الطرز العالمية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتم وضع حجر الأساس للاستاد الجديد الأحد الماضي، بحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المصريين رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات، ومجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية.

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