تراند الفن: مجلة جامعة بورسعيد تحصد المركز الأول ضمن تقييم يوليو 2021

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:13 مساءً - أعلن المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الأربعاء، تقييم المجلات العلمية التي تصدر عن مختلف الكليات بالجامعات المصرية؛ وذلك ضمن آخر تقييم للمجلس الأعلى للجامعات لشهر يوليو 2021، وقد حافظت المجلات العلمية لجامعة بورسعيد، على مستواها المتميز، وحققت كليات الجامعة المراكز الأولى على مستوى الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة، أنه بهذا الفوز تواصل جامعة بورسعيد تصدرها المراكز الأولى للمجلات العلمية على المستوى الداخلي بين الجامعات المصرية المختلفة، وكذلك التقدم المستمر في الترتيب بمختلف التصنيفات العالمية.

وتقدم رئيس الجامعة بالتهنئة لقطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وكذلك لعمداء ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري بالكليات، على جهودهم المتواصلة للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والإداري وتطوير المجلات العلمية، مؤكدًا أن ذلك يدل على تضافر جهود الجميع والالتفاف حول هدف واحد وهو ازدهار البحث العلمي، والذى أوصل الجامعة للمراكز المتقدمة بمختلف التصنيفات العالمية.

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