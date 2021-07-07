تراند الفن: تعرف على كيفية شراء أضحية سليمة قبل عيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:13 مساءً - قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن وزير الزراعة كلف اللجنة الاستيرادية لدراسة احتياجات السوق المحلي بالنسبة للماشية، ومدى الاحتياج خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك.

وتابع “سليمان”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية “قصواء الخلالي” ببرنامج “ساعة وساعة مع قصواء الخلالي” على إذاعة “نغم اف ام”، أن الدولة استوردت نحو 52 ألف رأس ماشية من العجول، وكذلك 44 ألف رأس عجول للتربية والتسمين.

وأكمل طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن الدولة استوردت أيضًا 70 ألف رأس من الأغنام مع بعض المصنعات من اللحوم، موضحًا أن ذلك يحقق أذواق ورغبات الشعب المصري بما في ذلك الموجود في البلاد.

وأردف، “سليمان”، أنه في مطلع 2020 لدينا خريطة واضحة للثروة الحيوانية وقاعدة بيانات إلكترونية، كما أن الاكتفاء الذاتي كان حوالي 52% من الماشية، ومع نهاية العام زاد الإنتاج إلى 58% وقلت فاتورة الاستيراد في العام الذي كان بها جائحة فيروس كورونا في وقت عاني فيه العالم من نقص في الغذاء.

وأضاف، أن هناك معايير توضح مدى صحة الذبيحة قبل الذبح، منها عدم وجود احمرار العين ومملس الصوف لدى الخراف، ويجب ملاحظة وجود أي انتفاخ بجسم الحيوان أو خروج سائل منه وهو دليل على وجود مرض، ووجود تقرحات على الأنف والفم، أو وجود سيلان من الأنف.

وأكد “سليمان”، على أنه قد يصاحب تساقط الشعر وضعف الجسم وقلة النشاط والحركة وهى أدلة على وجود مرض في الحيوان، حيث أن الحيوان السليم تجده يقفز ويجرى ولا تستطيع مسكه وبياض العين، قائلا:” وهناك أرقام خصصتها الوزارة لتلقي الشكاوي”.

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