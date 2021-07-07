نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم 8 يوليو 2021 الموافق 28 ذو القعدة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل مجلة عروض العثيم اليوم خصومات وتخفيضات هائلة على جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع الأجبان مثل جبن دوبل كريم، وجبن جرين لاند بالقشطة، وجبن هالي أبيض دنماكي، وخلطة زبدة فيكنو إماراتي، وجبن فيتا دنماركي، وجبن جرين لاند أبيض، وجبن إسكندراني إسطنبولي ويتوفر غير ذلك من المنتجات الأخرى من عروض العثيم. عروض العثيم اليوم تضم مجلة عروض العثيم اليوم جبن المراعي موزاريلا بسعر 28.95 ريال.

توفر عروض العثيم الأسبوعية جبن المراعي بالقشطة مربعات بسعر 11.50 ريال.

جبن المراعي بالقشطة مربعات بسعر 11.50 ريال. تشمل عروض شركة العثيم الجديدة خصم علي سمن الزبدة النقي المراعي بسعر 15.95 ريال.

خصم علي سمن الزبدة النقي المراعي بسعر 15.95 ريال. جبن المراعي مثلث فيتامينات بسعر 8.50 ريال.

بسعر 8.50 ريال. تشمل عروض العثيم السعودية اليوم كريمة المراعي مخفوقة بسعر 17.95 ريال.

زبدة المراعي غير مملحة بسعر 10.95 ريال.

تضم عروض العثيم اليوم شاي ليبتون أحمر كيس بسعر 9.95 ريال.

كيس بسعر 9.95 ريال. توفر عروض العثيم الأسبوعية شاي ليبتون أخضر كيس بسعر 14.95 ريال.

شاي ليبتون كيس بسعر 14.95 ريال. خليط كيك فوستر شوكو داكنة بسعر 7.50 ريال. عروض العثيم لهذا الأسبوع توفر لكم عروض العثيم الأسبوعية خصم على زيت العربي نباتي بلاستيك بسعر 29.95 ريال.

خصم على زيت العربي نباتي بلاستيك بسعر 29.95 ريال. تضم مجلة عروض العثيم اليوم زيت عافية دوار شمس بسعر 37.95 ريال.

زيت عافية ذرة بسعر 44.95 ريال.

تشمل عروض العثيم لهذا الأسبوع زيت زيتون عافية بكرعضوي بسعر 19.95 ريال.

زيت زيتون عافية بكرعضوي بسعر 19.95 ريال. تحتوي عروض العثيم السعودية على شاي ربيع كيس بسعر 14.95 ريال.

توفر لكم مجلة عروض العثيم اليوم خصم على شاي ربيع المذاق الأصلي فلة بسعر 11.95 ريال.

فلة بسعر 11.95 ريال. تقدم عروض العثيم الجديدة شوكولاتة سنكرز بسعر 12.95 ريال.

سنكرز بسعر 12.95 ريال. تضم عروض العثيم السعودية اليوم خصم على كريمة دريم ويب مزينة بسعر 16.95 ريال.

آيس كريم باسكن روبنز بالكراميل بسعر 27.95 ريال.

كريم باسكن روبنز بالكراميل بسعر 27.95 ريال. توفر عروض العثيم اليوم خليط كيك بلسبري كاكاو بسعر 7.50 ريال. عروض العثيم علي الموارد الغذائيه توفر مجلة عروض العثيم أرز الوليمة مزة بسمتي بسعر 37.95 ريال.

عروض العثيم مزة بسمتي بسعر 37.95 ريال. تضم عروض العثيم الأسبوعية أرز أبو مزة بسمتي هندي بسعر 61.95 ريال.

مزة بسمتي هندي بسعر 61.95 ريال. تقدم مجلة عروض العثيم السعودية ارز المها بنجابي بسعر 68.95 ريال.

ارز ابو بنت كالروزة بسعر 24.95 ريال.

تحتوي عروض مجله العثيم الجديده علي ارز المهيدب بنجابي بسمتي ابيض بسعر 43.95 ريال.

توفر عروض العثيم الطازج مربي حلواني فراولة بسعر 6.95 ريال.

تقدم عروض العثيم خميرة ساف فورية بسعر 3.95 ريال.

حلاوة حلواني سادة بسعر 12.95 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم اليوم 8 يوليو 2021 الموافق 28 ذو القعدة 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.