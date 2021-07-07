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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 08:13 مساءً - أدمن 57 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: نفَّذت مقاتلات التحالف العربي، ضربات عسكرية نوعية ضد مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن.
وأظهرت لقطات بثتها قناة “العربية” على حسابها في موقع “تويتر” لحظة نسف مقاتلات التحالف لعدد من مواقع ميليشيا الحوثي بعد توجيه ضربات لها.
جدير بالذكر أن التحالف أكد على اتخاذه الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك بسبب استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف الأعيان المدنية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ضربات نوعية لمقاتلات التحالف تنسف مواقعًا عسكرية لميليشيا الحوثي في اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.