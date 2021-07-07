تراند الفن: الشيخ «الخثلان» يوضح فضل صيام الـ9 أيام الأولى من ذي الحجة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 08:13 مساءً - أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان، فضل صيام 9 أيام الأولى من شهر ذي الحجة.

وقال في مقطع فيديو، إن الصيام في هذه الأيام يكون جزاؤه عند الله، وهو أكرم الأكرمين، موضحاً أنه يستحب صيام هذه الأيام التسعة المباركات أو بعضهن.

وأضاف أنه ينبغي الحرص على صيام يوم عرفة، لافتاً إلى أنه يجوز صيام التسعة من ذي الحجة بنية قضاء أيام من شهر رمضان، ليشمله فضل الصيام من دون الجمع بين نيتين.

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