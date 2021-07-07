تراند الفن: التشكيل الرسمي لمواجهة إنجلترا والدنمارك في نصف نهائي يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 08:13 مساءً - أعلن جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، تشكيله الرسمي لمواجهة نظيره منتخب الدنمارك، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: والكر، ستونز، ماجواير، لوك شاو.

خط الوسط: فيليبس، ديكلان رايس، ماونت.

خط الهجوم: هارى كين، رحيم سترلينج، ساكا.

حراسة المرمى: شمايكل.

خط الدفاع: كريستنسن، سيمون كايير، فيسترجارد.

خط الوسط: ينس ستريجر، ديلاني، هويبرج، مايلي.

خط الهجوم: برايثوايت، دامسجارد، دولبرج.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة، وذلك على ملعب ويمبلي، على أن يلاقي الفائز منتخب إيطاليا الذي تأهل رسميًا أمس.

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